Pamela Díaz: “Me llevaron adentro del furgón poh, y yo llamé a los carabineros y me llevaron presa”

Los Live de Pamela Dìaz son un rotundo éxito entre los seguidores de Instagram y como tienen la participación de conocidos rostros son varias las anécdotas que van recordando, ya que muchos tienen como protagonista a la fiera y sus amigos.

Fue en una conversación con Francisca García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez cuando éste último recordó el día en que Pamela Díaz se fue detenida.

“La señora Pamela está presa, está presa yo la vi en la mañana en un carro de carabineros y se la estaban llevando presa” recordó Nacho.

Aseguró que él estaba medio dormido, pero que prendió la TV para ver qué ocurría.

“Prendo las noticias y la weona presa, en bata” expresó refiriéndose al día en que la conductora fue detenida por Carabineros tras protagonizar una riña con una de sus vecinas en altas horas de la madrugada.

“Tu cachai que me llevaron adentro del furgón poh, no mal, y yo llamé a los carabineros y me llevaron presa”, afirmó la fiera que agregó: “y yo ni siquiera entre a la casa, te juro, fue heavy”.

Los hechos ocurrieron en el 2017 cuando Dìaz fue hasta el domicilio de una vecina en Chicureo debido a los ruidos molestos por una fiesta de Halloween.

En esa oportunidad, Pamela Díaz aprovechó la salida de un auto para ingresar al patio e increpó a la dueña de casa. Según el reporte policial, ambas discutieron y se agredieron.

Es por eso que ambas quedaron detenidas con lesiones leves y puestas en libertas al día siguiente.