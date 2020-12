“A mí me fascina”: Evelyn Matthei sorprende con radical cambio look por el Día de los Inocentes

“Dicen que los cambios, hacen bien”, partió diciendo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Acostumbrada a lucir el pelo rubio, este lunes la autoridad comunal sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una cabellera verde.

“Yo me atreví, mis sobrin@s me ayudaron a elegir el tono, les gusta? A mí me fascina“, afirmó.

Incluso, Matthei respondió algunos comentarios en que la felicitaron por este radical cambio. “El color fucsia hubiese resaltado sus ojos azules alcaldesa”. “Lo tendré en cuenta para una próxima ocasión”, respondió.

Minutos después, la alcaldesa reveló lo que muchos creían. Se trataba de una broma por el Día de los Inocentes.

