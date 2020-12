“Vi a mi mamá sufrir mucho”: La íntima experiencia de Eduardo Fuentes al hablar de la eutanasia

Uno de los debates que más polémica han causado en el último tiempo ha sido el proyecto que presentó un grupo de parlamentarios respecto a la eutanasia. En ese sentido, una de las personas que abordó este tema fue Eduardo Fuentes en Mentiras Verdaderas.

Todo ocurrió en la noche del pasado lunes, cuando el comunicador abordó el caso de Cecilia Heyder, activista nacional, quien posee múltiples enfermedades de las que su cuerpo y calidad de vida se han visto deteriorada.

“Yo creo que el apoyo de la familia y todo eso, es secundario ante el dolor de una persona. A mí me tocó ver a mi mamá sufrir de un cáncer. Ver cómo se consumía su cuerpo, su fuego, su fuerza” dijo.

En esa línea, Fuentes afirmó que si su madre hubiese tenido la opción “habría tomado un camino distinto, porque el fin era inevitable”.

“Lo que se dio en su momento era para paliar el dolor, pero ese palear el dolor nunca fue real, ella sí tuvo muchos dolores. Ella sí sufrió una situación indecible, que yo no quería para ella, pero no se podía… nunca se pudo”, dijo, muy emocionado.

“A mí me importaba que mi mamá no sufriera, si me iban o no a dar apoyo psicológico a mí, en ese momento para mí no era lo más relevante”, cerró.