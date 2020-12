“Me pusieron una pistola”: Carla Jara sufrió intento de robo en las afueras de su casa en vísperas de Año Nuevo

La exchica reality, Carla Jara, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde confirmó que sufrió un intento de robo en el último día de este 2020. En ese sentido, la actriz aseguró que este año le dejó la enseñanza de que tiene que ser más fuerte.

“No fuiste tan malo, sólo me enseñaste hasta el último día que soy fuerte, que puedo salir adelante frente a la adversidad, que soy valiente (anoche me pusieron una pistola mientras paseaba a mi perrita). Le dije al tipo que no le tenía miedo y empecé a gritar”, dijo.

“No sé si fue una buena reacción, pero ya que no pasó nada, que estoy viva y en casa, pienso que fui valiente, agradezco todo lo aprendido, que mi hijo sea uno de los mejores de su clase también es gracias a que fui su profe”, agregó.

“Podría seguir, porque me gusta escribir. Ahora más porque en pandemia escribí cuentos para niños, estudié en una escuela en España y eso me tiene muy feliz. Fue un año de puro aprendizaje y crecimiento, gracias 2020 por lo enseñado”, cerró.