Viralizan inéditas imágenes de la antigua mansión de Luis Miguel en Acapulco: así luce actualmente

Durante las últimas horas se viralizaron una serie de imágenes correspondientes a la mansión que habitó el cantante Luis Miguel durante la década del ’90 y los primeros años del presente siglo.

El registro, perteneciente a @hugo_gbzn, usuario de la red social Tik Tok, muestra el abandono y deterioro de la vivienda que, de acuerdo a la información de El Heraldo de México, fue vendida en 2013 en seis millones de dólares a una inmobiliaria perteneciente al fallecido empresario Jaime Camil Garza, amigo del artista.

“Acabamos de llegar aquí, a Acapulco, a la casa de Luismi abandonada, aquí en Diamante; y ahorita vamos a ver si nos podemos meter“, sostuvo el cibernauta, quien grabó tres videos donde se aprecia la piscina sin agua, las murallas con la pintura descascarada, unas extensas escaleras en forma de caracol y una cancha de tenis en uno de los patios.

“Aquí está esta belleza. No es cierto. No bueno, no lo puedo creer“, se podía escuchar en los registros.

Hay que mencionar que la ex mansión de Luis Miguel está situada en la costa del Pacífico de México, específicamente en la zona Diamante, una de las más exclusivas de Acapulco. Los medios aztecas sostienen que el intérprete de “Hasta que me olvides” no visita el recinto desde 2008.