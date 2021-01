Por la revancha: Imitador de Emmanuel regresó a “Yo Soy” tras participar en su segunda temporada

El pasado lunes se emitió un nuevo capítulo de “Yo Soy“, programa de CHV que se encuentra en su tercera temporada, donde nuevos rostros han enseñado su talento en el campo de la imitación.

No obstante, el día de ayer un antiguo rostro regresó al set. Se trata de Harold Gamarra, imitador del cantante mexicano Emmanuel, quien volvió por la revancha.

Cabe recordar que, debido a la pandemia, el imitador peruano debió regresar a su país, por lo que no pudo continuar en la competencia.

En su regreso el artista expresó: “No nos hemos visto en 10 meses“, tras dar paso a la canción “No he podido verte”.

“Han sido 10 meses en los que no he podido cantar y mostrar mi música al público, que es lo que me encanta. No pude aguantar más y gracias a Dios pude venir nuevamente a Chile porque tenía una tarea pendiente“, añadió en la misma línea.

Tras su participación, el jurado Antonio Vodanovic le dio su aprobación, recordando que ganó como “el mejor de la semana” en la segunda temporada del programa.

“Volví a Perú justo antes de que cerraran la frontera, y hace muy poco volvieron a abrirse. Entonces procedí a hacer todos mis trámites para poder venir”, narró.