Joche Bibbó confirmó tener extraño problema de salud que afecta su vida cotidiana: “No tiene cura”

El trasandino Joche Bibbó cobró fama en Chile tras su participación en realitys, como “Doble Tentación” de Mega. Esta notoriedad se ha mantenido en las redes sociales, plataformas a través de las cuales recientemente desclasificó un problema médico que lo aqueja hace tiempo.

En una entrevista con LUN el cordobés señaló que fue diagnosticado con Tinnitus, la percepción de silbidos o zumbidos en uno o ambos oídos, lo cual puede ser constante y, a menudo, está asociado con la pérdida de la audición.

“No tiene cura, no es que te pongas unas gotas o una operación para que se te pase”, expresó Bibbó.

De acuerdo a lo que relató, esta enfermedad lo afectó luego de una fuerte alza de presión que sufrió hace años, lo que lo llevó a permanecer en urgencias, donde fue atendido y estabilizado.

“Cuando me mandaron para la casa empecé a sentir un pitido. Dije, ‘bueno, será parte de lo que me pasó“, señaló.

Si bien pensó que esta sería solo una secuela, esta se mantuvo, por lo que visitó a un especialista. “Fui al otorrino, me mandó a hacerme un examen. Me metieron en una sala cerrada con audífonos y se dieron cuenta que tenía los tímpanos dañados. Me quedó un zumbido en los dos oídos”.

Respecto a la enfermedad, Joche señaló que le cambió la vida, ya que le es imposible asistir a discotecas o lugares con exceso de ruido. “Nunca más volví a tener paz“, aseveró.