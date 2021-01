“Me volvió el alma al cuerpo”: ex bailarín de Yingo se “graduó de héroe” tras salvarle la vida a una anciana

Iván Cabrera vivió una situación más que compleja en el inicio de la cuarentena. En diálogo con Martín Cárcamo y Diana Bolocco vía Instagram, el ex bailarín de Yingo relató la forma en la cual le salvó la vida a una anciana de 90 años que se estaba ahogando tras ingerir comida.

“Abro la puerta y tengo a mi vecina que tiene setenta y algo años, que vive con su mamá que tiene noventa y algo y las conozco hace mucho tiempo. Entonces me dice “¡vecino, mi mamá se está ahogando, se me muere!”. Te juro que lo único que atiné fue a salir corriendo, no sabía en qué situación estaba o por qué se estaba muriendo. Ella había comido una empanada y como tiene Alzheimer el hecho de ingerir también se les olvida, el proceso de la comida. Entonces se le quedó en la vía respiratoria”, contó.

“Roja, los labios morados, ya no estaba saturando oxígeno. Y mi vecina cometió el error de meter el dedito y más hizo hacia adentro esto que le obstruía“, complementó el “Potro”, quien detalló el método utilizado para salvarle la vida a la mujer.

“Yo nunca en mi vida había hecho primeros auxilios ni nada, a lo más lo había visto, o en la clínica cuando vas a ser papá que te enseñan el mecanismo. Me puse pálido, que es difícil, y solamente reaccionaba, no pensaba. La tomo, la pongo en posición y le empiezo a hacer este movimiento que hemos visto todos, no sé cómo se llama (N. de la R: maniobra de Heimlich) para que ella lanzara esto que tenía obstruido. Y yo te juro lo único que decía en mi cabeza ‘no se me puede morir en los brazos’. Mi vecina gritaba, estaban con su nana y la nana llamando a la ambulancia”, explicó.

Cabrera, además, recordó el instante en que la anciana recuperó el sentido. “Entre que escuchaba los gritos, mis hijos salieron, porque quedó la puerta abierta, y yo apretando, consciente de no hacerlo tan fuerte porque le podía fracturar una costilla. Y afortunadamente sale expulsado todo lo que tenía en la vía respiratoria. Escucho que la señora inhala y te juro que me volvió el alma al cuerpo, las piernas se me desvanecieron y tomé consciencia de lo que estaba pasando“, aseveró.