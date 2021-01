Usuarios en redes sociales criticaron duramente a Canal 13 por cambiar la banda sonora de “Machos”

Una de las postales que dejó este lunes, fue la retransmisión de la famosa teleserie “Machos” de Canal 13. En ese sentido, los usuarios en redes sociales comentaron fuertemente este suceso y, se percataron de un pequeño, pero gran detalle que fue polémica.

Resulta que, varias personas en Twitter se dieron cuenta que el “ex canal del angelito” le cambió las tradicionales canciones a esta teleserie, lo que causó indignación entre ellos.

“Canal 13 no cambien la banda sonora original”, “No hay canciones buenas ahora, antes sí”, “¿Qué pasó con la música tradicional de Machos?”, fueron alguno de los mensajes que se repitieron en redes sociales.

@canal13 no cambien las canciones originales… No es lo mismo si cuando sale Fernanda y Adán no pongan la de Natalino o Alex la de Mambrú… No lo cambien. #machos

—

💖

🇨🇱

🐕

Tamara S&I

💅

💄

(@tamys82) January 11, 2021