“No me parece justo lo que hicieron conmigo”: Paty Maldonado aborda su salida de la TV por “pensar distinto”

La animadora Patricia Maldonado abordó su salida de la televisión, que según ella fue provocada por “pensar distinto” que sus superiores.

Todo comenzó cuando Maldonado lamentó que no llamaran a Catalina Pulido a trabajar en la nueva teleserie de Mega llamada “Edificio Corona”, argumentando que había un “papel ideal” para la animadora en esa producción.

“Me parece de una injusticia impresionante de que tú no participes en una teleserie (…) yo te tuve el personaje en la teleserie de Edificio Corona, te tuve el personaje preciso, por tu forma, por tu estatura por tu color, yo dije ‘aquí la Cata calza preciso en esta teleserie"”, comenzó señalando la exrostro de Mega.

“Pero yo tengo la convicción de que el hecho de que tú participes en política de un lado, no te van a llamar nunca más a una teleserie. Es lamentable porque hay gente que tiene todas las condiciones, todo el talento y que simplemente se pierde porque no participa de la manada“, continuó indicando Maldonado.

Debido a esto consultó: “¿A usted le parece justo eso?, ¿a usted le parece que es normal?, ¿a usted le parece que es decente que por el hecho de no participar con la manada y que piense distinto, tenga que quedarse fuera del sistema?”, cuestionó.

“No me parece justo, como no me parece justo lo que hicieron conmigo, en ninguna parte del mundo me parece justo, ni aquí ni en Alaska, nadie debe ser sacado de un trabajo por pensar distinto“, declaró finalmente la animadora.