“Señal de la naturaleza”: Televidentes vincularon respuesta de Maca a Rubí con temblor en “Edificio Corona”

La teleserie nocturna de Mega, “Edificio Corona“, continúa manteniendo el éxito con el que debutó, de donde ya han nacido personajes favoritos.

Algunos de estos son Rubí y Maca, vecinas que formaron una rápida amistad (que apunta a un romance) luego de que el edificio tomara medidas de cuidado por el Covid-19.

Recordemos que en un adelanto de la semana pasada, mientras la influencer realizaba una transmisión en vivo le dijo a Maca: “Oye Maca, buena onda pero no te pases rollos conmigo ¿ya?“, lo que cambió drásticamente su expresión.

Ahora este lunes se plasmó una respuesta de Macarena ante la declaración de Rubí, la cual fue incluso vinculad con el temblor que se dejó sentir en horas de la noche en gran parte del territorio nacional.

“Te vi cómo me estabai mirando ahí, como media rara y me sentí incómoda porque tú cachay que yo no soy lesbiana“, partió señalando Rubí.

Ante esto, Maca replicó: “Tranqui si yo no he dicho que seas lesbiana. Igual en todo caso Rubí, como me imagino que a ti no te gustan todos los hombres, a las mujeres que somos lesbianas tampoco nos gustan todas las mujeres (…) Oye y -en todo caso- en buena pero tú no eres mi tipo“.

Esta respuesta fue aplaudida en Twitter, y vinculada al sismo. “Hasta el temblor quiere a Maca y Rubí juntas, es una señal de la naturaleza“, “Está temblando por la Maca y la Rubí” y “El temblor fue por lo que la Maca le dijo a la Rubí”, fueron algunas de las reacciones.