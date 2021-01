"Nos fuimos a fumar una tontera en algún minuto...": Jordi Castell reveló "escapada" que hizo con Cristián Sánchez en matrimonio de JP Queraltó y el "reto" que recibió

El animador Jordi Castell abordó diversos temas privados y profesionales, en conversación con el periodista Juan Pablo Queraltó a través de Instagram.

Pero uno de los temas que más sorprendió a los usuarios, fue el matrimonio de Queraltó con Francisca Sfeir, donde estuvieron de invitados diversos famosos ligados al mundo de la farándula.

De hecho, fue Jordi quien reveló diversos detalles de la unión entre Juan Pablo y la cantante, sorprendiendo con sus confesiones.

“Yo tengo que pelar tu matrimonio un par de cosas”, comenzó expresando Castell, tras lo cual Queraltó sostuvo que “pasaron una cantidad de cuestiones ahí impresionantes, la trastienda ya es un reality show“, dijo.

“Habían un par de cabras que no tengo idea quiénes eran, ¡divertidas! borrachas como yo, nos cagamos de la risa”, sostuvo el fotógrafo, aludiendo a unas amigas de Fran Sfeir.

Por otra parte, reveló que “al matrimonio nosotros fuimos con la ‘Pancha’ Merino y el Pablo Illanes, nos fuimos a fumar una tontera en algún minuto, y nos pilló una señora que no sé quién era, pero nos retó heavy, no era la mamá de la Fran“, contó Jordi.

Tras esto, Quetaltó explicó que “yo creo que era la dueña de casa, la dueña del lugar (…) pero lo pasamos increíble”, expresó.

Eso sí, Castell aclaró que “no vayan a creer que nosotros fumamos opio, no, habían un par de tonteras que fumamos, estaba Cristián Sánchez, la ‘Pancha’, Pablo, Juan Pablo. La Diana no (estaba)… en ese minuto estaba conversando con la Jacqui Cepeda”, afirmó el animador finalmente.