Rocío Toscano reveló los nombres de los mellizos que espera: “La ansiedad me está matando”

El pasado 8 de octubre la actriz Rocío Toscano anunció a través de las redes sociales que se encontraba embarazada.

Desde entonces la intérprete ha compartido múltiples registros de su pancita, entregando algunos detalles de los mellizos que espera.

Ahora la “Verdades Ocultas” reveló a través de una nueva publicación cuáles serían los nombres que tendrían sus hijos.

“Faltan 3 semanas para conocer a Alma y Luca. Y la ansiedad me está matando jajaj. Qué eterno se hace este último proceso, pero como me dice me terapeuta, la paciencia es la ciencia de la Paz“, redactó en la postal.

Luego continuó: “Estoy aprovechando cada segundo de hacer literalmente nada, dormir mucho y del silencio. Sobre todo disfrutando mis últimos días como Rocío antes de ser mamá”.

Aquí puedes ver la imagen que publicó: