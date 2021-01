Michelle Adam y Carola de Moras vivieron complejo momento en live: Sergio Rojas se involucró

El pasado martes Carolina de Moras fue invitada a “Voces de Mujer”, espacio que conduce Michelle Adam, en donde habló sobre su carrera de modelaje, televisión y su faceta de madre.

No obstante la transmisión se vio empañada por Sergio Rojas, que también se encontraba en vivo a esa hora en “Me late“.

Desde el programa de TV+ notaron que De Moras y Adam se encontraban en vivo, por lo que replicaron su transmisión en pantalla y comenzaron a enviarle preguntas, como por qué creía que sus colegas de televisión le tenían “mala”.

Así, los televidentes de “Me Late” se unieron a la transmisión de Carolina de Moras, en donde le pedían que respondieran las preguntas de Sergio Rojas.

“¿Qué ponen?, Ya po’ contéstale a Me late… Ay, no sé, sabes que hablan tanta tontera“, explicó la animadora.

Michelle, por otro lado, pidió “un poquito de respeto“, sosteniendo que sabía lo que se estaba diciendo en Me Late.

Finalmente Carolina explicó que no entendió bien que pasó con Rojas y las solicitudes de los espectadores. “Como que apreció mucha gente a pedir explicaciones de algo que no tengo idea. No veo mucha tele, menos programas de farándula porque encuentro que ya es una lata, no hay mucha farándula en Chile, entonces lo que existe es fome, a mí parecer… respeto que no lo sea para el resto“, sostuvo.

Aquí puedes revisar el programa completo: