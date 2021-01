¿Será por la renuncia de Yazmín Vásquez?: Sentido mensaje de Claudia Conserva en las redes causa especulaciones entre sus seguidores

Un sentido y reflexivo mensaje fue el que publicó durante esta jornada la animadora Claudia Conserva, en medio de su viaje por el sur de Chile.

A través de su cuenta de Instagram, la actual conductora del programa “Milf” indicó que está “sanando las heridas que dejó el 2020…“. En este sentido, explicó que se encuentra “llena de amor”, deseando además un buen día para sus seguidores.

No obstante, rápidamente los usuarios comenzaron a especular sobre el motivo de este mensaje, vinculándolo incluso con la renuncia de Yazmín Vásquez al espacio liderado por Conserva.

“La pérdida de tu gran amiga Yaz te tiene llena de tristeza..te entiendo, pasé por lo mismo, duele pero todo pasa por algo, rescata lo bueno”, “los cierres de ciclos a veces son dolorosos, están llenos de aprendizajes, sin embargo son necesarios…nos muestran verdades y quien debe o no debe estar en nuestras vidas. Paz Claudita”, “Todo cambio es para mejor… Aunque duela y no se entienda. Ahora enfócate en todo lo lindo que resultó, es decir el vaso lleno y no el vacío”, fueron algunos de los mensajes que recibió Claudia.

