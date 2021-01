El nuevo desafío laboral que asumirá Angélica Castro en Canal 13: “No tengo palabras para agradecer ser parte de este proyecto”

Un importante desafío laboral es el que asumirá la animadora Angélica Castro en el programa “Aquí Somos Todos” de Canal 13.

La actual conductora del programa “Tendencias” en Radio Agricultura, ahora será parte del espacio liderado por la periodista Ángeles Araya, quien se tomará vacaciones.

Así lo anunció la propia Ángeles durante el capítulo del viernes, donde indicó que “ha sido un año precioso en términos laborales, de lo que hemos logrado con el ‘Aquí somos todos’, pero ha sido súper intenso, en todo orden de cosas, y para todos y cada uno de ustedes en su casa”, sostuvo.

Por lo mismo, reveló que “me voy de vacaciones”, agregando que será la animadora Angélica Castro quien la reemplazará.

“De verdad que no puedo decir que no, tengo que decir que solamente agradezco la oportunidad. No tengo palabras para agradecer ser parte de este proyecto, donde hay un propósito que ha demostrado que sí podemos ser mejores y volver a creer en el ser humano”, dijo Castro por su parte, tras ser presentada como la nueva conductora del programa.