“¿Cómo puede ser posible que…?”: Fran García-Huidobro y su duro “encontrón” con Claudio Palma

La animadora Francisca García-Huidobro reveló diversos detalles del fuerte “encontrón” que tuvo con el comentarista deportivo Claudio Palma años atrás, en medio de una conversación con Ignacio Gutiérrez.

En su programa “Cómplices”, Gutiérrez le consultó a la animadora: “¿Es verdad que una vez tuviste como un cara a cara con Claudio Palma?“, tras lo cual García-Huidobro respondió de manera afirmativa.

Tras esto, la exrostro de televisión se dispuso a contar toda la historia: “La cosa es que sale una promo de ‘Primer Plano’ al aire que decía como ‘las alocadas noches de Claudio palma’. Y no pasaba nada, solo era saliendo del Liguria, no estaba manejando, con alcohol, nada, carreteando con sus amigos. No sé por qué esa nota no salió, he hecho mis averiguaciones y no fue que alguien la levantó, sino que simplemente como nos estaba yendo tan bien con otro tema, no la pusimos al aire”, relató.

Fue en este contexto que la animadora se encontró con Palma en un evento realizado por la Teletón, en el cerro San Cristóbal, donde habían varios rostros de televisión, momento en el cual el comentarista le reclamó por la promoción que le hicieron en el programa Primer Plano.

“Contigo quería hablar. Cómo puede ser posible que ustedes hayan tirado esa promo“, le dijo Claudio a Francisca García-Huidobro. “Y yo me acuerdo que creo le dije que esto era una cuestión de la Teletón, que no era el momento para hablar de esto, además la nota no salió…”, sostuvo la animadora.

Tras esto explicó que finalmente se reconciliaron tres años después, en una insólita situación. Según explicó, García-Huidobro invitó a su hijo a ver el partido de fútbol entre Chile y Temuco, y de regreso a la capital la animadora tuvo que sentarse en el avión justo al lado de Palma.

En este sentido, ambos conversaron durante el trayecto e hicieron las paces: “Qué huevón más simpático“, expresó García-Huidobro.

“Lo cuento ahora porque es un pelambre menor en relación a que lo encuentro un seco. Si hay dos opciones del ver el partido, yo siempre lo veo con Claudio Palma“, dijo finalmente.