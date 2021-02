“Es terrible (…) estuve sin poder moverme del dolor”: Daniel Valenzuela revela preocupante noticia sobre su salud

El animador Daniel Valenzuela hizo una inesperada confesión, en medio de una conversación que mantuvo con Martín Cárcamo y Diana Bolocco para su programa online.

Durante uno de los últimos del espacio “Pijama Party”, Valenzuela reveló que fue uno de los contagiados con Covid-19, por lo que relató algunos de los síntomas que tuvo.

“Tuve Covid hace poco. Partí ahora el 2021, el primero de enero, feliz Año Nuevo y todo, Covid”, comenzó expresando el locutor radial.

Bajo este contexto, detalló que “fui a hacerme un test casual por programas que hay y dije ‘ya, bueno’. Yo pensaba siempre ‘me va a agarrar como un resfrío, me va a agarrar tranquilo’, pero me vino una fiebre terrible el quinto día. No estoy tan joven, tengo 44, pero uno igual piensa que no lo va a pasar tan mal, y lo pasé muy, muy mal”, sostuvo.

Sobre cómo se pudo haber contagiado, Daniel explicó que “no sé, yo creo que en la calle en algún minuto. Yo soy bien cuidadoso, no sé si tanto con el lavado de manos, pero por lo menos con el uso de la mascarilla sí, pero por ahí no te lavaste las manos y te rascaste un ojo o la nariz y ahí fregaste“.

En cuanto a los síntomas, Valenzuela detalló que “es terrible y por lo menos cinco días estuve sin poder moverme del dolor y la fiebre. Ahí te replanteas varias cosas“, explicó.

“Estuve solo. También tiene una carga estar solo, pero así es como tiene que ser (…) Tenía amigos que venían a dejarme almuerzo, pero como pierdes el olfato no comes nada, no sientes sabores, aromas, entonces no te da apetito tampoco”, añadió Valenzuela.

Asimismo, confesó que poco a poco fue recuperando el olfato y el gusto: “Ahora estoy comiendo bien, estoy comiendo como antes. Pero es todo un tema”, aseveró.

“Me preocupé de mis papás, se hicieron el examen para descartar y gracias a Dios todo bien. Están bien viviendo en la playa, que son los que preocupan, los viejitos“, contó.

Finalmente hizo una reflexión y expresó que “yo creo que la gente todavía no le tema el peso (…) Yo juré que me iba a pillar como un poco de fiebre, un poco de frío. Pero fueron cinco días muy heavies”, cerró.