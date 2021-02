J Balvin sorprende a cantante chileno en pleno lanzamiento de su nueva canción

Alexx1 es un artista chileno que el año pasado se convirtió en el primer compatriota en ser representado por el padre de J Balvin, Álvaro Osorio, el mismo hombre que lanzó a la fama al hoy reconocido cantante colombiano. Y este fin de semana, Alexx1 lanzó su nuevo single, “Pegao”, en donde vivió una gran sorpresa.

Es que en medio de la transmisión en vivo que estaba haciendo el chileno, J Balvin ingresó al live y saludó a Alexx1. Le escribió “éxitos”, demostrando que cada día crece su lazo con el cantante que en 2020 presentó temas como “Cómo olvido” y “Muñeca”, además de haber estado en la preselección de los Grammy Latinos.

“Me fui a un sueño y fue un momento tan espectacular, maravilloso e increíble. El mejor live y el mejor lanzamiento que he tenido en toda mi carrera musical. Lloré como María Magdalena de emoción y de verdad que no lo podía creer”, señaló el chileno, quien agregó que “esto es una emoción que va a durar siempre”.

Alexx1 destacó que “cuando lo vea en algún momento (a J Balvin), voy a mostrarle el pantallazo y le voy a decir tú me comentaste este live en el lanzamiento de Pegao”, a lo que añade “creo que lo más importante es que Jose, J Balvin, me conozca y conozca de mi música. Y esta canción para mí es súper especial también porque Jose escuchó la primera versión y gracias a él le hice un cambio rotundo y quedó cómo está hoy, Pegao. De verdad que es una canción que llevo en el corazón”.

“Pegao es un tema muy especial, es una invitación a que la gente se distraiga un rato y se olvide, al menos por unos minutos, de los difíciles tiempos que estamos viviendo. Es una canción con la que busco levantar el ánimo y compartir un momento de alegría, diversión y sana gozadera”, sostuvo Alexx1.

El cantante puntualizó en que “al crear este tema quise entregar algo a todos los que les ha tocado sufrir tanto en el último tiempo. Es mi humilde regalo para partir este año y hacer que el público se divierta y lo pase bien escuchando esta canción”, sintetizando que “este es un tema pegajoso y que estoy seguro que apenas muchos lo escuchen, quedarán pegados a él y lo harán parte de la banda sonora de sus vidas este 2021”.

Para todos aquellos que quieran entrar en la onda de “Pegao”, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, como YouTube por ejemplo (www.youtube.com/watch?v=uFT18PSlL4o) y así disfrutar de este verano con un ritmo que no dejará indiferente a nadie.