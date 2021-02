Leo Méndez Jr. explicó por qué no se vacunará contra el Covid-19: “No lo necesito”

Durante la presente semana el influencer Leo Méndez Jr preocupó a sus seguidores tras informar que padecía de síntomas que se vinculan al Covid-19, como la fiebre, dolor de cabeza, flema y vómitos, razón por la cual se tomó un PCR.

Afortunadamente el examen dio negativo, por lo que compartió en las redes sociales esta positiva noticia. “Amigdalitis no es. Fue un simple resfrío fuerte que me dio por el invierno que está muy helado, yo creo“, sostuvo en una historia.

Un punto que llamó la atención, incluso tras tener síntomas vinculados al coronavirus, fue que Leo Méndez Jr. señaló que no tiene intención de vacunarse contra el virus.

“Muchos me han preguntado últimamente por si es que yo me voy a vacunar contra el COVID-19. La respuesta es NO“, partió comentando.

Luego profundizó en su respuesta: “No es por miedo. Me he aclarado súper bien desde el primer brote del virus y no lo necesito“.

En la misma línea sumó: “¿Pienso si es necesario para la mayoría? Por supuesto. Mientras la mayoría lo haga, nosotros los que no queremos podemos andar como queremos, como lo hemos hecho siempre. La vacuna obvio es una luz para que todo al fin vuelva a ser como antes. Sólo que no todos la necesitan para eso“.

Aquí puedes revisar su publicación: