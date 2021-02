“¡Déjate de tirar mierda!”: Examiga de “Kel” Calderón recibe lluvia de críticas tras pelea con la modelo

Una gran polémica se destapó hace algunos días, luego de que la periodista Macarena Badilla confirmara el quiebre de su amistad con la modelo Raquel Calderón.

Según se dio a conocer, la hija de Raquel Argandoña se habría enojado con Badilla debido a la conexión laboral que la periodista mantiene con María José López, quien recientemente lanzó su marca de maquillajes.

“Lo que pasó fue que empecé un proyecto con Coté López de maquillaje. Kel me acusó de robarle su idea, lo cual no es verdad porque Coté antes de firmar con MAC ya me había contado su idea”, explicó la profesional en conversación con el portal “Mira lo que hizo”.

“Mi ‘amiga Kel’ en lugar de ponerse contenta porque yo estaba creciendo, me dijo ‘las voy a hundir"”, complementó Badilla.

“Me dejó de seguir en Instagram, me bloqueó de Whatsapp y de redes. Lo más triste de todo esto es que me gustaba poder aportar en la fundación, pero ella mezcló todo y me sacó también de eso, sin yo haberle hecho absolutamente nada”, añadió la periodista sobre el quiebre con “Kel”.

Reacciones en las redes sociales

Luego de que se destapara esta situación, la periodista ha recibido continuos comentarios de “odio” de parte de diversos usuarios de redes sociales.

Así se pudo ver en una de las últimas publicaciones de la examiga de “Kel” en su cuenta de Instagram, donde criticaron su actuar con la modelo.

“Maca muy feo lo que hiciste con Kel , cuando uno se distancia con las amigas todo lo que se vivió queda ahí, más si eres un profesional debes ser leal hacia tus valores que te enseñaron tus padres”, “Te pusiste flaite po jajaja ( dejar de seguir inmediatamente ) 🙌”, “Mal amiga y ordinaria poniendo estados y luego borrando das pena”, “déjate de tirar mierda”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

