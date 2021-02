“Siento que es como una pelea de cinco años. Me da vergüenza”: Coté López habla sobre el cahuín con Kel Calderón y su examiga

“No quiero atados con ella ni con nadie, ni cahuines”, aclaró Coté López. Por eso mismo, decidió dar su versión directamente a través de su Instagram sobre qué paso con Kel Calderón y Macarena Badilla, quienes eran amigas, pero se pelearon.

Esto nació porque Badilla, quien trabajaba con la hija de Raquel Argandoña, empezó a trabajar con la esposa de Luis “Mago” Jiménez para realizar cosméticos.

“Lo que pasó fue que empecé un proyecto con Coté López de maquillaje. Kel me acusó de robarle su idea, lo cual no es verdad, porque Coté antes de firmar con MAC ya me había contado su idea”, explicó Badilla en entrevista con el portal Mira lo que hizo.

“Mi ‘amiga Kel’ en lugar de ponerse contenta porque yo estaba creciendo, me dijo ‘las voy a hundir””, agregó la periodista.

¿Qué dijo Coté López?

“Cuando llegué a Chile este mismo cuento me lo preguntaban todos los diarios, porque me habían contado otras personas que habían trabajado con ella que era un poco difícil. De hecho, tenían un miedo terrible de decirle que íbamos hacer el labial conmigo y estos aires de diva, etc. Siempre que me preguntaron, dije que no tenía problemas con nadie, si la gente lo tiene conmigo no e smi problemas. No quiero atados con ella ni con nadie, ni cahuines”, narró.

“A mí la Maca jamás me dijo algo de ella, nunca de las cosas que ella decía. Me lo decían otras personas, pero no ella. Nunca habló mal de ella tampoco”, aseguró la modelo.

“Quiero explicar un poco por qué la Maca habló, por qué vi que la estaban haciendo pebre y creo que no se entendió un poco”. “Lo que pasó acá es que a Kel le molestó el hecho de que (Maca) iba a hacer los cosméticos conmigo. Y según ella, la Maca le había copiado la idea, pero yo le pedí esto hace mucho tiempo, tenía esta idea hace siglos, tenía idea que ella quería haces cosméticos. Le dijo que ‘las voy a hundir’, que sus cosméticos son de farmacia“, continuó el relato.

“Siento que es como una pelea de cinco años. Me da vergüenza, pero no me metan a mí en estas cuestiones, si yo no tengo nada que ver”, afirmó López.

“La Maca la consideraba su amiga y la bloqueó de Instagram, de WhatsApp, la sacó de Redes en Caja, que es lo que más le dolía. El hecho de que su amiga, full sororidad… no se alegrara que le había ido bien”. “La Maca fue la víctima y ahora están hablando pestes de ella. Ella habló para defenderse”, señaló.