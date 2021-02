Angélica Castro ante críticas de Pamela Díaz: “No te contestaría ni a ti ni a nadie porque no vale la pena”

Pamela Díaz hace dos semanas criticó la presencia de Angélica Castro en el programa de Canal 13, “Aquí somos todos”, quien está reemplazando a Ángeles Araya en el espacio televisivo. En aquella ocasión las declaraciones de la “Fiera” no fueron contestadas por la conductora del programa ´Tendencias` de Radio Agricultura . Sin embargo, después de días alzó la voz en una entrevista para la Revista Velvet.

Recordemos que, la actual pareja de Jean Philippe Cretton dijo que “se me hace extraño verla sentada en un programa social”.

“Como que quieren (en Canal 13) hacer todos los personaje un poquito ABC1. En general quieren tener panelistas como un poquito ABC1, sus animadores ABC1, sus conversaciones tienen que ver con cosas ABC1″, agregó Pamela en el programa ´Me Late`.

Ahora, en conversación con la revista Castro habló. “¿Qué te podría a contestar? No te contestaría ni a ti ni a nadie porque no vale la pena. La verdad es que yo siempre le deseo lo mejor a todos los seres humanos, a todas las personas“.

“Más allá de eso, me concentro en mi misión, en ser mejor cada día, en poner pasión y corazón a las cosas que me gustan. A seguir conectada con el trabajo social, que me regaló mi mamá”, agregó la esposa de Cristián de la Fuente.

“Agradezco a todos quienes nos siguen día a día en ´Aquí somos todos`, espero que cada vez más la gente nos acompañe desde sus casas y se sienta parte de este gran proyecto que nació a raíz de la pandemia”, cerró Angélica quien manifestó que “siempre quise animar un programa de corte social en televisión, porque es desde ahí donde puedo ser un verdadero aporte”.

Cabe recordar que Cristián de la Fuente si contestó para salir en defensa de su esposa. “Yo no conozco en este país a una mujer más social que la Angélica, que dedica todo su tiempo y no el tiempo libre, porque su tiempo libre lo da cualquiera. Ella dedica su tiempo para trabajar con fundaciones y personas que de verdad lo necesitan (…) No hay nadie más social que mi señora”, dijo de la Fuente en ´Desayuno Velvet`.

Este viernes la modelo terminará su reemplazo a Ángeles Araya en el programa de Canal 13.