El duro cruce de Camila Recabarren por un estacionamiento: "Me dieron ganas de ponerle una patada..."

En su cuenta de Instagram, Camila Recabarren, publicó una historia sobre una discusión que tuvo con una persona tras una disputa por un estacionamiento en la localidad de Huentelauquén, Región de Coquimbo.

Según el relato de la modelo, había llegado a un acuerdo para esperar un puesto y así estacionar su vehículo. Pero, después de varios minutos y sin darse cuenta, otra persona ocupó aquel lugar.

Ante esta situación, Recabarren entró en una dura discusión con el hombre que ocupó el puesto, momento que relató en su cuenta de Instagram.

“Yo fui y le golpee, ‘oiga yo estaba esperando este estacionamiento’ y huelan, el viejo demasiado así, aaggh, me decía “¿te creí importante?”… y yo no le dije nada”, contó Camila.

“Me dieron unas ganas de pegarle una patada en el hocico al viejo cu… maricón conch…”, relató la modelo en duros términos, quien agregó que “obviamente no me gusta andar peleando, menos en esta parada de la vida que estoy súper tranqui”.

