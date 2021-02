“¿Para que él diga que parezco mimo?”: Imitador de vocalista de Green Day y su furia tras crítica de Vodanovic en “Yo Soy”

En una nueva jornada de duelos del programa de CHV, ´Yo Soy`, Antonio Vodanovic nuevamente recibió críticas tras la participación, de este miércoles, de Felipe Morales, quien interpretó al vocalista de Green Day, Billie Joe Amstrong.

El ex animador del Festival de Viña del Mar criticó el show del participante, considerando que era demasiado dispar en sus actuaciones. “Usa el pelo de diferentes colores, hoy día te veo más cara de mimo… No estuvo el personaje”.

Comentarios que molestó al participante que también estuvo en la segunda temporada del programa de imitaciones, esa vez interpretando a Fito Páez. Morales consideró que realizó una presentación correcta y que se preparó hasta con fonoaudiólogo.

En conversación con TiempoX, el imitador de Billie Joe Amstrong dijo que tras la presentación salió muy ofuscado contra el jurado de ´Yo Soy`.

“Antonio Vodanovic se caracteriza por tirar comentarios medios mala onda de repente. Entonces, yo que soy de Conce, en algún momento empecé a balancear las cosas y dije: ‘¿Valdrá la pena que yo venga, me saque la cresta, ensaye, estoy con fonoaudiólogo y coach, para que él diga que parezco mimo?‘. Que parezco mimo po’, eso es ya no es saber nada de quien está delante de ti, porque él no le dice eso a Palmenia Pizarro, a Juan Gabriel, que es lo que él conoce”, comentó el oriundo de Concepción.

“Salí enojado, salí gritando que lo hicieran estudiar, porque ya era el octavo tema, para que me diga eso, aguantando ocho veces para que después te agarren pal hueveo, nada que ver. No le puedo decir nada tampoco”, complementó Felipe Morales.

Aunque tras las pantallas Vodanovic es “buena onda” comenta el participante. “Es el rol que cumple, seguramente le dijeron que tiene que ser el pesado”, es lo que piensa Morales quien ya finalizó su participación en el programa.