La vida de Coni Piccoli lejos de la TV: reveló por qué se alejó de la TV y cuál es su nuevo desafío

Pese a haber protagonizado exitosas series como BKN y Karkú, la actriz Constanza Piccoli hoy permanece alejada de la televisión tras sentirse decepcionada de esta.

En conversación con el programa en vivo de Martín Cárcamo, además de esto confesó que decidió emprender un nuevo desafío en su vida: Estudiar una carrera universitaria.

“Cuando crecí empecé a cachar que había que hacer lobby y ser amigo de todos. Había que ser buena onda con todos y eso no es parte de mi. Soy buena onda con los que me caen bien. Mis amigos están todos fuera de la televisión”, aseguró la joven que no está en la pantalla chica desde las teleseries “20añero a los 40” (2016) y “Mamá Mechona” (2014).

La joven de 28 años ya se encuentra en segundo año de la carrera de Ingeniería Comercial, la que escogió porque aseguró tener un “alma emprendedora”, aunque el camino para ingresar a la educación superior no fue tan fácil, ya que debido a que egresó del colegio hace 10 años, se vio obligada a contratar un profesor particular para nivelar sus conocimientos.