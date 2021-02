“Joven y Alocada”: Yazmín Vásquez compartió antigua imagen de look que no volvería a repetir

La expanelista del programa “Milf”, Yazmín Vásquez, compartió un recuerdo de su juventud con un estilo del que hoy se arrepiente: ” Que levante la manito quien no tuvo un look que jamás volvería a repetir!!!”.

En su cuenta de Instagram, la periodista difundió una fotografía en que aparece usando lentes de contacto de color celeste, ocultando su natural tonalidad café, “en esa época me creía la raja con esos lentes de contacto que eran más falsos que judas jajajaj“, bromeó Vásquez, “los debí escoger verdes pero como siempre exagero pa todo me los puse bien falsos mierda!”, añadió.

La sección de comentarios se llenó de experiencias de otras seguidoras, que al igual que ella, quisieron experimentar cambiando el color de su mirada: “Qué levante la mano la que no uso lentes de contacto 🤣”, “Yo use lo peor q fui a la fiesta y devuelta llegue con uno ,quizás pasé toda la fiesta con uno celeste y otro café, jiiiii”, “Yo use azules y me parecía a la muñeca del diablo”.

Revisa el “TBT” aquí: