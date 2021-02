Pamela Díaz “arrinconó” a Jean Philippe Cretton con incómoda pregunta en vivo: “Va a ser un poco complejo…”

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se han transformado en la pareja del momento en el mundo del espectáculo local, por lo que cualquier acto que realicen da que hablar en las redes.

Recientemente la pareja, en un espacio online, hablaron de diversos aspectos con sus seguidores, donde repasaron cómo surgió el amor entre ambos.

No obstante hubo un momento que complicó al animador de CHV, el cual se generó cuando “La Fiera” le consultó: “Mi amor, ¿tú nunca me vas a regalar un anillo?“.

Tras esto el también músico recurrió a su sentido del humor: “No, si te puedo regalar un anillo. Ahora, pedir matrimonio va a ser un poco complejo, pero un anillo sí“.

Pero esto no quedó ahí, ya que Díaz insistió: “¿Cómo que no me puedes pedir matrimonio?, miénteme poh“, mientras que Cretton se excusó: “¿Cómo te voy a mentir? yo jamás te mentiría“.

“Pero por último para creerte. Para estar así como con ganas todavía. ¿Y el anillo para cuándo?“, continuó Pamela.

Finalmente le tema no pasó de ser una broma, por lo que de momento nadie sabe si la pareja contraerá matrimonio en un futuro próximo.

Aquí puedes ver el momento: