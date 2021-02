“Como mujeres tenemos que solidarizar”: El tenso momento que vivió Rocío Marengo en TV argentina

La argentina Rocío Marengo vivió un tenso momento en televisión argentina, luego de enfrentarse en pantalla con su examiga, Cinthia Fernández, con quien sufrió un quiebre por líos amorosos.

En el programa trasandino “Los Ángeles de la mañana”, salió a flote una antigua discusión entre ambas, luego de que Cinthia se enterara de que Marengo coqueteaba con quien entonces era su pololo, el chileno Martín Abuhomor, quien fue participante de Masterchef Celebrity.

“Mi novio vino y me dijo que me quería contar las cosas. Agarró el celular y me mostró que Rocío le había mandado un mail, cuando ya se sabía que estaba saliendo con él“, detalló Fernández sobre cómo se enteró de la situación.

Ante esto, Marengo respondió que “Me parece que como mujeres nos tenemos que solidarizar, y de última el que estuvo mal es él, que fue a meterte púa”, tratando de bajar el perfil a la situación.

Su antigua amiga se indignó y remarcó: “Déjame de hinchar que no sabías que estaba con él, si lo sabían acá y en Chile. Yo no tengo nada que decir de él, porque como pareja fue un caballero”.

Luego de un par de cruces más, Marengo decidió no seguir opinando y cortar la discusión.

Revisa el agitado momento a continuación: