Ángeles Araya sorprendió a Angélica Castro con emotivo regalo de despedida

Ángeles Araya retornará el lunes a la conducción del programa “Aquí Somos Todos” de Canal 13, motivo por el cual quiso dar una emotiva sorpresa a Angélica Castro, comunicadora que la reemplazó en pantalla en las últimas semanas.

La periodista regresó al estudio del espacio social para compartir un video donde se recopilan todos los casos presentados durante la conducción de Castro y en los cuales la comunicadora jugó un rol fundamental.

Entre lágrimas, la comunicadora expresó: “Estoy agradecida de este equipo y a usted que nos está viendo, porque sin usted esto no sería posible”.

Posteriormente, se dirigió a Ángeles: “Me diste un regalo tan grande, me permitiste entrar a tu casa, me permitiste conocer a estos ángeles, de verdad que es un equipo tan de verdad, tan humano, es que las tienen todas, de verdad que los quiero tanto”, finalizó.