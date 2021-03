Millaray Viera reveló que existe “vínculo paranormal” que la une a Fran García Huidobro sin ser amigas

Millaray Viera reveló existe un “vínculo paranormal” que la une con Francisca García Huidobro, a quien reconoció apenas conocer y de quien indicó no ser amiga. La comunicadora se refirió al tema en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión.

Según indicó todo comenzó la noche de Año Nuevo 2020, cuando Fran se encontraba hospitalizada en estado de gravedad debido a una insuficiencia renal.

“Me nació escribirle y decirle ‘Fran, ¿estás sola? Para ir a verte’. No me contestó, y pasé Año Nuevo sola. Mucho tiempo después ella vio este mensaje y me dice que necesita llamarme”, partió relatando Millaray.

Posteriormente reveló: “Ahí me cuenta que mientras estuvo internada, inconsciente o recuperando la conciencia, ella mencionaba mi nombre en reiteradas ocasiones. Las enfermeras pensaban que éramos amigas”.

Posteriormente comentó que un día, mientras paseaba por el parque se encontró con una señora con quien conversó. Cuando se despedían se enteró que la mujer es madre de Francisca.

“Impresionante, soy escéptica, pero hay ciertas cosas que nos ligan de una u otra forma”, cerró Millaray.