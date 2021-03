“Al hombre chileno quizás todavía le falta un poco”: Paz Bascuñán realiza profunda reflexión sobre la sociedad “machista”

En un programa especial que se transmitió en en la Revista Velvet a través de Instagram por el Día Internacional de la Mujer, estuvieron presente la actrices chilenas de la televisión Paz Bascuñán y Loreto Aravena, para conversar acerca de los temas importantes en la agenda, de acuerdo a las demandas feministas por la conmemoración del 8M.

La conversación se volcó a Paz Bascuñán, cuando la actriz recordó la relación que tiene con su esposo Miguel Asensio, comentando que él viene de una comunidad muy “matriarcal” asegurando que su suegra es una mujer muy ligada al feminismo y así realizó una comparación enfatizando que al hombre chileno aún le queda camino por recorrer en temas igualdad de género.

“Al hombre chileno quizás todavía le falta un poco, yo escucho mucho ‘no, yo ayudo un montón en la casa’ escucho a amigos míos” aseguró la actriz.

A esto añadió que “ya el concepto de ‘yo ayudo’ es un concepto que está equivocado porque el hombre no ayuda, el hombre se tiene que hacer cargo de la otra mitad que le corresponde, eso es super importante tenerlo claro, aquí no hay mujeres agradecidas porque el marido la ayuda”.

Es por esto, que aseguró que “es muy lindo cuando uno cría con el padre presente y haciendo cargo con la parte que le corresponde”.

En respuesta, Loreto Aravena también recordó momentos de su vida en los que presenció actitudes de sus familiares tanto machistas como matriarcales donde comentó que “yo recuerdo perfecto que siempre se les sirvió a los hombres de la casa primero en la mesa y después a la mujeres, una conducta que era ultra machista y que hoy día juzgamos mucho”.

También la actriz enfatizó que las niñas en estos procesos ayudan mucho, recordando a su hija Ema: “Uno se da cuenta que ellos no vienen con un juicio o con un prejuicio (…) a ellos no les importan los colores, los looks de las personas, no juzgan desde ahí. Para ella todas las personas son distintas y está bien con ser distinto” añadió.