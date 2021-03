“Me duele no poder ir a dejar a mis hijas al colegio”: El duro testimonio de Rodrigo Panes tras quedar con secuelas por el asalto que sufrió

El 19 de octubre de 2019 el reconocido director de televisión Rodrigo Panes, mientras trabajaba en una aplicación de transporte, sufrió un violento asalto que involucró un disparo y que lo dejó gravemente herido, en riesgo vital, en el Hospital San José.

Sus ganas de vivir y el amor a su familia fueron más fuertes y pudo ser dado de alta quedando con graves secuelas: con más del 70% de su cuerpo en discapacidad.

Es por eso que el programa social de Canal 13, Aquí Somos Todos”, tomó la determinación de ayudar a un amigo que, con años de trayectoria en la industria, no bajó los brazos y pese a su cesantía se reinventó y hoy sigue luchando por recuperarse día a día.

Desde el inicio del programa, Matías Vera, periodista de Aquí Somos Todos, estuvo acompañando a Marcela Bravo, esposa de Panes, quien explicó la dura situación que vive actualmente su esposo. Mientras que desde el estudio, Ángeles Araya fue acompañada por personajes del espectáculo que conocieron de cerca a Panes y que se activaron por él durante el programa. Andrea Hoffman, Mauricio Flores, Eduardo Fuentes, Vanessa Borghi, Pancho Saavedra y el Dr. Molina, que se emocionó durante gran parte del programa, fueron algunos de los rostros que se activaron en esta cruzada.

“Lo de hoy es una clara muestra que la televisión debe estar al servicio de la gente. Fue un golpe duro para alguien que conocemos de tan cerca. Es indignante como la delincuencia te cambia tanto la vida y hoy quisimos abrir el programa para alguien de la televisión con una cadena de amor”, dijo Rodrigo Bustos, productor ejecutivo de Aquí Somos Todos.

Hacia el final del programa se consiguió una rehabilitación general para el ex director de TV, que incluye kinesiología, terapeuta ocupacional y cognitiva, psicólogo, odontólogo, y suplementos alimenticios. “Qué puedo decir aparte de dar las gracias y de estar eternamente agradecida. Tengo que ayudar además necesito entregar mis conocimientos, necesito entregar mi solidaridad a toda la gente que lo necesita porque no somos los únicos que estamos sufriendo esto”, fueron las palabras de Marcela Bravo tras recibir toda la ayuda de la activación.

Carta de agradecimiento

Fue en esta dinámica que el exdirector de TV quiso entregar una carta para agradecer a todas las personas quienes lo han ayudado, la que fue leída a en plena transmisión de “Aquí Somos todos”.

“El viernes 16 de octubre de 2020, de manera drástica, cambió mi vida y la de mi familia, sobre todo mi vida. Desperté en una realidad que no me gusta, una nueva realidad que me duele y me frustra. Me duele el cuerpo, me duele no poder ir a dejar a mis hijas al colegio, me duele no poder salir con ellas, me duele ser dependiente, me duele mi discapacidad, me duele el miedo de mis hijas, me duele vivir así”, expresó.

A esto añadió: “Me frustra muchísimo no poder generar recursos, me frustra saber que los delincuentes siguen y seguirán libres; me frustra no poder acordarme de miles de palabras; me frustra en lo que me convirtieron. La rehabilitación es tremendamente lenta, difícil y dolorosa. Parte de la rehabilitación es la justicia, que tal vez no llegue nunca, porque el Estado abandona, no protege”.

“Lo único bueno que me ha dejado este asalto, es el enorme cariño, la generosidad y empatía de amigos de años y de miles de personas que no conozco que rezaron y siguen rezando, que han estado de una u otra manera cerca mío y de mi familia, eternamente agradecido de todos ellos”, complementó.

“El 16 de octubre mi corazón dejó de latir dos veces, pero aquí estoy, tratando de volver a ser la misma persona que fui. Los delincuentes no me ganaron y no me ganarán. Por último, gracias a los que lucharon por salvar mi vida, mil veces gracias”, dijo finalmente.