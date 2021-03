La declaración de Mega tras Covid positivo de Luis Gnecco: “No se contagió en Got Talent Chile”

Durante estos últimos días se confirmó que el actor Luis Gnecco se contagió con Covid-19, y que se encuentra en un complejo estado de salud en un recinto asistencial capitalino.

En específico, el intérprete nacional se encuentra internado en la Clínica Alemana, desde donde actualizaron el estado de Gnecco.

Según indicaron, el actor “se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intermedios de la institución. El paciente consultó el pasado viernes en el Servicio de Urgencia Respiratoria, donde se le diagnosticó una neumonía asociada a SARS-CoV-2, por lo que requirió ser hospitalizado”, afirmaron.

“Actualmente se encuentra de cuidado, estable y hasta el momento su evolución clínica ha sido favorable”, complementaron desde la clínica.

Declaración de Mega

Pero esta no fue la única declaración que se dio a conocer, puesto que también desde Mega se refirieron al contagio del reconocido artista, señalando que el actor no se habría contagiado en el programa donde es jurado: Got Talent Chile.

“Luis Gnecco no se contagió en Got Talent Chile, (pues) el programa se grabó entre el 2 y el 12 de febrero. Nadie se contagió durante las grabaciones, ya que se realizaban PCR de forma periódica“, precisaron desde la señal televisiva.

A esto agregaron que “con respecto a su posible hospitalización y estado de salud actual, como canal no nos podemos referir ya que responde a su vida personal y privada“, finalizaron.