Demi Lovato entrega impactante confesión en su documental: “Perdí mi virginidad en una violación”

El documental “Demi Lovato: Dancing with the Devil” (“Demi Lovato: Bailando con el diablo”) se estrenó el martes en el festival online de South By Southwest (SXSW), una serie original de YouTube que narra la sobredosis por fentalino que sufrió la cantante en 2018, lo que le produjo un derrame cerebral y ceguera parcial.

El documental de cuatro episodios abrió con fuertes confesiones por parte de la cantante estadounidense, quien reveló que fue violada durante su adolescencia, período en que era actriz de Disney Chanel.

“Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación”, confesó la cantante.

“Estábamos ahí, pero yo dije ‘esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma’”, contó Lovato y que “eso no le importo”, ya que “lo hizo igual”.

“Llamé a esa persona un mes después y traté de arreglar las cosas teniendo el control y todo lo que hizo fue hacerme sentir peor”, indicó la exestrella de Disney, afirmando que “realmente me castigué durante años, por lo que también me costó mucho aceptar el hecho de que fue una violación cuando sucedió”.

Demi Lovato, ahora de 28 años, mencionó que el atacante “nunca se metió en problemas por ello y nunca fue retirado de la película en la que estaba participando”.

La serie documental de YouTube Originals y que es dirigida por Michel D. Ratner, debutará este 23 de marzo, producción que contará con impactantes declaraciones de la actriz y cantante estadounidense.

Aquí puedes ver el tráiler oficial de “Demi Lovato: Dancing Whit the Devil” (“Demi Lovato: Bailando con el Diablo”):