“Sufrió abuso de parte de la pareja de la mamá”: La cruda confesión que realizó Dino Gordillo sobre su hija en “De tú a tú”

En una nueva emisión del programa “De tú a tú”, conducido por el animador Martín Cárcamo, el humorista Dino Gordillo se confesó con respecto a diferentes ámbitos de su vida privada y también profesional.

Comenzaron conversando sobre cómo Dino ha pasado la pandemia. “Llevamos un año y medio sin trabajar. He hecho dos o tres cosas, pero nada más. He descubierto cosas que sabía hacer pero que nadie sabía que podía hacer” dijo. También contó que “un día salí pa’ los campos y comencé a conseguir discos de arados. Hice uno, hice dos, hice tres, empecé a vender. Y he vendido sin fin de discos de arados para hacer discadas. Yo las fabrico”. Se mostró un video en donde se ve a Dino trabajando. “Tengo un taller enorme. Ahí me entretengo. Hago mis cosas. Mi casa, mi parcela la hice yo”.

Cuando Martín le preguntó por su infancia, inmediatamente hace que el humorista se emocione. Él tuvo cinco hermanos y uno murió en un accidente. Su mamá se separó y él cree que su familia materna castigó a su madre por hacerlo. También confesó que no hay una relación con su papá tanto así que una vez le pegó cuando llegó a cobrar una chaqueta, al día siguiente que se había muerto su hermano.

Inicios de su carrera

Afirmó que llegó al humor para sacarle la vuelta a la pega. Trabajaba en Télex Chile y un día había un evento a beneficio en el que el conjunto folclórico fue a participar, y él se coló diciendo que era humorista. Hizo un show totalmente improvisado y le fue muy bien. Ahí se dio cuenta que tenía un don.

Luego apareció en el “Venga conmigo” cuando fueron a la Octava Región. Cuenta que esa noche, Jorge Matute Johns estaba de público. Se dio cuenta tiempo después de que el joven desapareció.

Relató que durante un año, su camarín fue el baño del estudio 2 de Canal 13, cuando ya era asiduo invitado al programa del “Pollo” Fuentes. Iba gratis.

Un día, afuera del estudio de Canal 13, estaba Gonzalo Bertrán junto a otras personas. “Me acerco y le digo: ‘Gonzalo puedo hablar con usted?’ ‘sí’, me dice. ‘Mi nombre es Dino Guzmán, y soy humorista de Concepción. He venido varias veces al Venga Conmigo y me ha ido muy bien. Y quería consultarle qué posibilidades hay de venir a Noche de Ronda’. Gonzalo me dice ‘lo encuentro muy difícil porque yo trabajo con puros artistas consagrados’”. Él queda un poco sorprendido pero de igual forma le responde: “¿Le puedo pedir un favor? ¿Me puede decir dónde queda el instituto para ir a consagrarme y cuando tenga el diploma se lo traigo?” El director solo lo miró y se fue. Días después lo llama Bertrán y le dice: mañana a las 12 en el canal. Cuando se encontraron al día siguiente, el director le dio la mano y le dijo: “yo te voy a abrir la primera puerta, las demás las abres tú”. Asegura que nunca le falló.

Confesó que no tiene grandes amigos en el mundo del humor. Y contó una anécdota. Estaban en “Vértigo en la calle” con Gigi Martin. Él lo ayudó e hizo toda la movida para que Gigi ganara, pero este lo eliminó. A raíz de esto no le habló en varios años pero ahora se ríe.

Sus hijos

Tiene seis hijos. Tres hijos del primer matrimonio, su pareja Patricia tenía dos de su anterior compromiso, y entre los dos tuvieron una más. La primera vez se casó en 1980 y estuvo casado 15 años. “Al comienzo todo bien, como toda relación. Pero luego sucedieron algunas cosas que son personales, y no quiero contarlas porque no quiero causarle daño a nadie. Tengo la alegría de que mis tres hijos vinieron a vivir conmigo”. Ahí, Martín le pidió que ahonde un poco en ese tema: “Mi madre me enseñó a nunca mentir, a nunca hacer las cosas mal. Nunca actué mal, nunca dejé a mis hijos”. Agregó que en un comienzo, los niños se quedaron con la mamá pero después él luchó por la tuición de sus hijos. “Nunca envenené a mis hijos en contra de la mamá” pero recuerda que su hija mayor no lo quería ver. Él lloraba. Su hija cambió la actitud con él cuando de grande y ya siendo mamá, tuvo una discusión con su madre.

Martín señaló que es muy raro que le den la tuición de los hijos al papá, a lo que Dino respondió que “lo que estaba sucediendo con ellos era muy grave. No puedo contarlo pero estaban en riesgo. Por eso me los traje”. Lo que para él fue una gran felicidad.

Camila, una de sus hijas, lo sorprendió al cambiarse el segundo apellido por el de la actual pareja de Dino. Ella entró a conversar con Martín y su papá. Ella confirmó que son una gran familia y que su mamá es Patricia. “La separación de ellos es un tema de su relación. A mí nunca me faltó mi papá. Hubo un momento en que el tema de las visitas era más complejo, entonces me iba a ver al colegio a escondidas”. Ella confirmó que ya no tiene relación con su mamá biológica.

La hija de Dino habló de su padre muy orgullosa: “Lo admiro. Nunca hemos perdido de vista de dónde viene mi papá, de dónde viene nuestra familia. De todo lo que luchó y de lo que lucha día a día. Hoy nos ha tocado más difícil porque las pegas no han estado, igual le da para delante. Nos pusimos a vender. Casa por casa vendiendo pescados y mariscos. Y no por eso voy a ser menos o más. Mi papá siempre nos enseñó que podemos estar arriba y al otro día podemos estar abajo, pero los valores que ellos nos entregaron son para siempre”.

Su carrera y los excesos

Luego Martín y Dino se trasladaron al quincho en donde el humorista le enseñó a hacer una discada al animador. Mientras cocinaban, Martín le preguntó por su paso por la época de oro de la televisión. “Los artistas de esa época, tuvimos la ventaja de ser uno en un millón. Dependía de nosotros mantener eso”.

Dijo que fue ordenado con la plata. “Nunca me he curado, en mi vida. No sé lo que es estar curado. Nunca me he metido en las drogas. En una oportunidad hubo un tipo que habló mal de mí, que yo era un humorista que le hacía a las drogas. Hubo un problema con Arturo Longton, que habló de mí, que yo ‘era un humorista de una sola línea’. Al día siguiente partí a las 8 de la mañana al hospital de la Universidad de Chile a hacerme examen de pelo y orina. Le mandé el examen notariado a todos los matinales, antes de que hablaran”. Ahí Martín ahondó y le consultó si le han ofrecido drogas: “Mil veces. Y como yo soy bueno pal hue*** sin drogas o con drogas, ando siempre echando la talla, peluseando, ¿para qué?”.

Patricia y los momentos difíciles

Martín hizo pasar a Patricia, la esposa de Dino. Comenzaron a hablar de la disección aórtica que el comediante sufrió en el 2020. “El dolor no se lo doy a nadie”, dijo, recordando que se arrastró hasta la cocina hasta que lo encontraron y lo llevaron a la clínica. Estuvo 4 días con riesgo vital.

Ambos concordaron que el momento más difícil para ellos fue lo que pasó con su hija Catalina. Patricia rememoró lo que su hija pasó: “la raptó un taxista, la llevó a un sitio eriazo, le quito el celular, la trató de violar, le pegó. Yo creo que en algún momento Cata le tiene que haber pegado porque el tipo no la pudo seguir. Pero ella ya estaba toda rasguñada, desgarrada, con las piernas marcadas, con un combo en el ojo. Ella empezó a punta y codo y pasó por debajo de un alambre de púa y salió arrancando por unos matorrales hasta llegar a una empresa, donde unos guardias. Llamaron a los Carabineros, a nosotros”.

Patricia cree que hay que enfrentar las cosas por lo que, al mes de lo sucedido, fueron al lugar donde ocurrió. Dino afirmó: “No nos destruyó, todo lo contrario, nos hizo más fuerte a todos. La Cata me dio a entender que hicimos bien las cosas, en qué sentido, nosotros no ayudamos en nada a la Cata, en los términos legales. Todo lo hizo ella. La Cata es un ejemplo para muchas mujeres de este país. Siempre he dicho, las cosas se van a solucionar y el bandido, el malo, el degenerado se va a cag… entero cuando muestre la cara de la mujer que no le tiene miedo”. Agregó que su hija dio la cara al día siguiente ella estaba en dando entrevistas, hablando en televisión “ella dio la cara de frente. Ella lo decidió”.

Él reveló: “Yo quería caer preso. Lo único que quería era entrar a la cana y matarlo. Nada más. Mi meta era matar al hue…. Después dije ‘hijo de p…. no me vas a ca… la vida ni mi familia. Vamos a luchar. La Cata luchó y luchó. El fallo lo ganó ella. Como papá y como familia la apoyamos al 100%, pero el juicio y los nueve años y medio de condena, los consiguió la negra”.

Martín le preguntó a Patricia acerca del cambio de apellido de Camila, “es un orgullo y es fruto de lo que uno entrega. Es la culminación de un círculo. Cami llegó con nosotros cuando era muy chiquitita” y aquí contó una infidencia e hizo que Dino llorara nuevamente. “Cami también sufrió abuso de parte de la pareja de la mamá, cuando era chiquitita. También tuvimos otra experiencia. Entonces cuando pasó lo de la Cata, es como repetir un poco historia, pero más maduros y con niños más grandes, y con herramientas para poder hacer algo. Creo que ese es un motivo más que suficiente para explicar el por qué se llegó a que ella se fuera a vivir con nosotros. Y fuera una hija más. Aunque en realidad, todos son hijos de nosotros. Sin excluir ni hacer diferencias”.

Se hicieron dos juicios. Dino desistió en el primero porque encontró que era muy traumático para la pequeña. Después de un tiempo, le avisaron que la jueza de aquel tiempo ya no estaba y que hiciera un nuevo juicio con las mismas pruebas y ganó la tuición. También reveló que una vez se encontró con la primera jueza en el aeropuerto y la increpó por la impotencia después de muchos años.

Camila se volvió a unir a la conversación, y dio la autorización para que saliera al aire todo lo que hablaron, porque “no tengo nada que ocultar. Creo que las cosas ya pasaron, fueron difíciles. Marcaron muchas cosas en mi persona pero con el apoyo de mis papás y de mi familia, todo se pasa. Tuve la suerte de tener la familia que tengo, pero también uno va aprendiendo que se puede salir adelante. No tengo por qué ocultarlo. No soy la que se tiene que ocultar, ni mi hermana, ni mi papá ni mi mamá, nosotros no hicimos las cosas mal”. Con respeto a Paty, Camila afirmó: “ella siempre fue mi mamá”.