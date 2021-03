Kathy Orellana revela los excesos que tuvo en su vida: “Nunca estaba con mi hijo, se lo dejaba a mi mamá o cuñada”

El pasado lunes, la cantante chilena Katherine Orellana repasó parte importante de lo que ha sido su vida. Uno de ellos fueron sus excesos y los problemas que tuvo con el alcohol, en los que reveló que no pasaba con su pequeño hijo.

“Cuando perdí todo esto que eran las luces, traté de alimentarlo de otra forma. Tomaba mucho, no estaba nunca con mi hijo. Se lo dejaba a mi mamá o mi cuñada”, reveló en el programa de Tú a Tú con Martín Cárcamo.

En esa línea, la música agregó que “uno colapsa porque no puede hacer las dos cosas. Te mata, te vas envenenando, intoxicando y llenando de prejuicios. En consumo tu mente cambia. La persona linda que eres o que tienes se va a la chuch…”.

Respecto a la mujer que tocó fondo, Orellana reveló que “ella tenía furia, rabia con el mundo, estaba traicionada, pisoteada, drogada, alcoholizada”, agregando que “tras mi video estaba desatada, no había ni un poco de mi esencia ahí”.

“El momento más complejo fue cuando estaba con mi ex y me llamó mi hijo, y me dijo ‘mamita te extraño’ y se puso a llorar y mi mamá lo retó. Le dijo ‘no llore mijito, si yo estoy aquí para confortarlo’. Ahí me sentí mierda, mierda como mujer. Me dije ‘¿cómo estoy con un hue*** en vez de estar con mi hijo?’ De ahí tomé mis cosas y me fui donde mi mamá. Le dije que me quería devolver a la casa, y me dijo que sí. De todos los cag***s que hice, ese llamado me quebró el saque”, cerró.