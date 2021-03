“Enfrentó un cáncer”: El sufrimiento de Carlos Caszely tras enfermedad de su señora

Una de las cosas que dejó el programa de Tú a Tú de Martin Cárcamo, fue la confesión que realizó Carlos Caszely respecto a lo que vivió con su mujer, María de los Ángeles, quien tuvo una dura enfermedad.

“Tuvo cáncer a la médula, tuvo que ser trasplantada pero ella es como un sueño ahora. Me dediqué al 100 a ella, ahora está recuperada y dos años sin medicamentos”, dijo.

Pero eso no fue todo, ya que también recordó a sus hijos y nietos. “Siempre he disfrutado cada momento, de las cosas mínimas. Si no hay, o importa. Me gusta estar con ellos”.

“Nos gusta respetar el metro cuadrado de cada uno, cada uno sale con sus amigos y siempre nuestro amor es más fuerte”, cerró.