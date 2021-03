“¡Le importaba un carajo lo que yo estaba diciendo!”: Dra. Cordero rememora momento cuando Martín Cárcamo “prefirió ver los likes en su celular” que escucharla

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido, estuvo invitada la famosa Doctora Cordero, quien abordó diversos aspectos de la televisión chilena.

En este sentido, la profesional cuestionó la falta de empatía de las figuras de televisión, tras dar a conocer alguna lamentable noticia ocurrida en el país: “Recién el doctor Paris y la señora moribunda, la señora (Paula) Daza, ahora están diciendo ‘aprovechamos de mandarles el sentido pésame a los familiares de los que murieron’, ¡sean más compasivos poh chiquillos! no se queden en las cifras”, exclamó Cordero.

Por su parte, Pulido aseguró que “yo veo a la Sole Onetto, a la Constanza Santa María leer unas noticias terribles y no se inmutan”, afirmó, concordando con la opinión de la doctora. “No sé si les enseñarán a no tener emociones, no tengo idea, pero a mí también me choca que no les pase nada“, dijo la animadora.

Fue en este momento cuando Cordero rememoró un particular momento cuando trabajó junto a Martín Cárcamo: “Yo trabajé en el Bienvenidos en Canal 13, el señor Cárcamo (me dijo) ‘doctora, defina depresión’, yo me acomodé, dije ‘oh, me dieron bola, voy a hablar como psiquiatra, qué bien. (Entonces comencé a decir) ‘la depresión es un cuadro que se caracteriza… ‘silencio doctora, vamos a comerciales’, y él estaba mirando si habían likes en su celular“, contó María Luisa.

“¡Le importa un carajo lo que yo estaba diciendo! estaban preocupados si les caía bien o no a la galucha del teléfono”, manifestó Cordero finalmente.