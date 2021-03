“No sé qué vamos a hacer”: Maca Ramis comparte desgarrador mensaje tras perder a sus padres con menos de 3 meses de diferencia

Una lamentable noticia fue la que dio a conocer la animadora Macarena Ramis a través de sus redes sociales: su padre murió tres meses después de que falleciera su madre producto de un cáncer terminal.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado la comunicadora reveló el deceso de su mamá, Nieves Duhalde, quien a sus 70 años perdió la batalla contra el cáncer pulmonar que padecía.

Tras esto, durante esta jornada Ramis anunció el fallecimiento de su padre, aunque no reveló los motivos de su muerte: “¡Y te fuiste! No pudiste la vida sin mi mamá. No alcanzamos a procesar el dolor de la partida de mi mamá y te fuiste tú también“, expresó a través de su cuenta de Instagram.

Junto a esto, manifestó: “No sé qué vamos a hacer sin ustedes. Solo nos queda el consuelo de que querías estar con ella y elegiste el día de su aniversario de matrimonio, 20 de marzo“, declaró la animadora.

Finamente indicó: “Papá gracias por todo, por el amor infinito, por tu incondicionalidad y cada momento vivido. Fuiste el mejor y la vida no será lo mismo sin ustedes”, concluyó.