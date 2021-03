“Fue un proceso bien fuerte”: La pregunta que Augusto Schuster el realizó a Martín Cárcamo con la que salió airoso

A pesar que Martín Cárcamo es el conductor del programa De Tú a Tú, el animador tuvo un momento que ser el entrevistado y salió airoso de aquel momento. Todo sucedió cuando el cantante Augusto Schuster le consultó por el alcohol y cuando lo detuvieron.

“Tuve suerte que no me pasara nada más allá de que me detuvieran, fue un proceso familiar bien fuerte”, dijo.

“Tuve que hablar con mis hijos y, para ellos que eran chicos, no eran tan fuerte como para mí, como papá, explicarles que había cometido un error”, agregó.

En esa línea, Martín complementó diciendo que “creo que uno tiene que vivir esas cosas, que son fuertes, para también tomar conciencia. Me sirvió y me hice cargo”.

“Nunca más manejé bajó la influencia del alcohol y siempre me preocupo de que, si alguien está tomando y maneja, le digo que no lo haga y hago todo para que no maneje”, cerró.