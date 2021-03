Marcelo Ríos se refirió a polémica con Pamela Jiles tras acusarla de violación: “No la conozco para nada”

El pasado jueves se emitió un capítulo especial del programa “De tú a tú“, donde Martín Cárcamo viajó hasta Estados Unidos para conversar con Marcelo Ríos.

En este sentido el ex número 1 repasó diversas polémicas, como la de Pamela Jiles, a quien acusó de querer violarlo.

“Ella antes hacía entrevistas, ¿cierto?. Yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa. Me sentó en la cama y me hizo una entrevista para un canal. Me dijo ‘la última etapa la vamos a hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha’. Ella, Pamela Jiles“, sostuvo en noviembre del 2020, en una entrevista con Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

En la oportunidad además señaló: “Fue en mi casa, donde mis papás. Ahí mi mamá le dijo ‘señora pare su hueveo’ y la echaron (…) me intentó violar, huevón“.

Ahora en el programa de Canal 13 se refirió a estos dichos: “Es verdad que ella me entrevistó cuando yo era muy chico. Creo que para Informe Especial. Y ella me dice ‘terminemos la entrevista en la ducha’. Estaba mi mamá. Yo me retracté de lo de la violación, que sonó fuerte, no lo debí haber dicho. Mal“.

Tras esto se refirió de manera breve a la demanda que anunció Jiles: “Yo le dije ‘demándame, pero demándame luego porque en marzo voy a estar ocupado’. No le tengo mala a Pamela Jiles. No la conozco para nada, no tengo nada en contra de ella“.