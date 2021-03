Reportero estrella del matinal de CHV renuncia en su “mejor momento”: “Santiago no es el lugar para que crezca mi hijo”

“Ya tengo 38 años y estoy en una etapa en la que busco lo mejor para mi hijo chico”, dice el periodista Francisco Sanfurgo, el periodista del matinal “Contigo en La mañana” de CHV, pero que no lo será más, porque renunció.

“Cuesta tomar una decisión así cuando, entre comillas, estás en el mejor momento laboral“, dijo en entrevista con LUN. Sin embargo, esta decisión tiene que ver con la calidad de vida.

“Mi hijo chico tiene dos años y el Santiago en el que vivimos hoy no el lugar para que crezca este niño. Si quiere jugar a la pelota, no puede. ¿Por qué?, porque está peligroso. Si después quiere andar en bicicleta: no, porque está muy peligroso”, argumentó.

Además, cuenta que durante marzo a septiembre, su señora e hijo estuvieron encerrados por la pandemia, y desde este último mes en adelante se fueron al sur. “Ahí vimos lo mal que le estaba haciendo Santiago a mi niño chico!, sostuvo.

En su apuesta también influyó el reporteo policial. “Estuve 10 años reporteando desgracias y ya fue, no quiero más desgracias por ahora”, dijo.

Sanfurgo se irá a vivir a Concepción, donde también viven su hermana, su suegra y tiene amigos. Si bien se va sin un trabajo, está en conversaciones para concretar un nuevo futuro laboral.

Por el momento la censatía no es un problema. “Mi señora, en realidad, hace mucho rato gana más que yo, así que ella continuará siendo el sostén del hogar”, explica.