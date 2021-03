“Estoy cansada”: imitadora de Shakira en “Yo Soy” respondió a críticas de Myriam Hernández sobre su voz

Durante la jornada de ayer en “Yo Soy” se vivió un nuevo momento complejo, luego de que se enfrentaran los dobles de Barry White, Mercedes Sosa y Shakira, en donde esta última enfrentó al jurado.

Si bien primero la criticó Antonio Vodanovic y Cristián Riquelme, recibiendo las opiniones, las palabras que emitió Myriam Hernández no le cayeron nada bien, luego de que la cantante nacional señalara que tenía bastantes desafinaciones.

“El problema está en la voz. Hoy hubo muchas desafinaciones e impresiciones ¿qué pasó?”, preguntó Hernández, lo de desató una dura respuesta de la imitadora.

“Estoy cansada de escuchar el tema de las desafinaciones. Yo estudio mucho a Shakira, de verdad se los digo, de todo corazón. Shakira tiene mucho falsete en vivo y yo canté una versión en vivo. Eso fue lo que hice, lo ensayé mucho”, replicó la imitadora de Shakira.

Pero esto no fue lo único, ya que luego agregó: “Ese tema del falsete que me han corregido del principio, desde que empezó el programa, la verdad no puedo hacer más. Si ustedes están escuchando muchas desafinaciones, no sé qué más hacer“.

Ante esto Myriam replicó: “La verdad estamos hablando de desafinación, no de falsetes. Escúchate varias veces“, donde la imitadora señaló que ya lo ha hecho, para que luego Hernández cerrara la conversación.

Este intercambio generó divididos comentarios en Twitter, donde algunos señalaron que la actitud de la imitadora no era la correcta, mientras que otros respaldaron al jurado.