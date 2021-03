“Me acabo de acordar que…”: La insólita anécdota de Nicolás Oyarzún tras inédito recuerdo de su juventud con Jean Philippe Cretton

El periodista Jean Philippe Cretton compartió un inédito recuerdo a través de sus redes sociales, donde aparece junto el actor Nicolás Oyarzún.

En su cuenta de Instagram, el comunicador desclasificó un sorprendente registro de su juventud, en una fiesta donde compartió con el actor nacional.

“Me encontré con otro recuerdo. No sé qué año habrá sido, pero 10 atrás, al menos. La cara era porque un viajero del futuro nos dijo que íbamos a estar encerrados por una pandemia. No le creímos“, dijo Cretton de manera irónica.

Tras esto, Oyarzún no tardó en comentar la fotografía e incluso dio a conocer una insólita anécdota de aquel encuentro con Jean Philippe.

“Jajajaj me acabo de acordar que me pinté el lunar porque creían que éramos hermanos jajajajajaja“, dijo el intérprete.

“Era muy inverosímil… vestía una parca amarilla y tenía dos tatuajes en las manos, un lunar en la frente igual que tú y…. para! 😱”, añadió.

Revisa la publicación acá: