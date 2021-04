La pregunta de Paulina De Allende que incomodó a José Antonio Neme en su regreso a “Mucho Gusto”

Durante la jornada de hoy el periodista José Antonio Neme regresó a “Mucho Gusto”, luego de que fuera despedido de la señal hace un año, arribando a La Red.

En este sentido, con tan solo unas horas en el matinal de Mega, se debió enfrentar a una duda pregunta de la conductora Paulina De Allende.

“La gente pregunta y me parece que ley pareja no es dura”, partió señalando la comunicadora, para luego consultar: “¿Efectivamente saliste fuera de Chile, en qué condiciones?“.

Respecto a la consulta, Neme replicó: “Salí diez días, fui a California, hace un mes, más menos. Cuando estábamos en fase 2 o 3, cuando los contagios no sobrepasaban los tres mil. Me sometí a los controles legales, fui con mi mamá. Teníamos que hacer algo particular en Los ángeles y nos quedamos diez días después de eso”.

Sobre la misma línea expresó: “Hay una responsabilidad en el escenario que existe. Lo pensaría más. Hoy día ni siquiera se puede salir“.

Finalmente sostuvo que en aquel tiempo estaba permitido salir: “Había una discusión respecto al cierre o no de fronteras. El gobierno consideró que no era necesario hasta hace algunos días atrás. Por lo tanto, uno también es sujeto de la comunicación de riesgo. Entonces, no voy a satanizar mi viaje, ni el de nadie, porque no es lo mismo hacer un viaje bajo los protocolos legales que existen, PCR de entrada, PCR de salida, mascarillas, en fin, que ir a una fiesta y tirarle botellazos a Carabineros. Pero tomo el punto, porque yo soy súper claro, franco y no esquivo ni una pregunta. Y a lo mejor lo reconsideraría evidentemente hoy”, cerró.