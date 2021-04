“Yo estaba con el alma trizada”: Cecilia Bolocco recuerda la contención que recibió de parte de Luis Jara cuando le dieron el “lapidario” diagnóstico de Máximo

En una nueva emisión del programa “¡Viva! con Cecilia Bolocco”, la destacada animadora chilena conversó con el cantante Luis Jara, con quien recordó varios momentos que vivieron juntos.

Uno de estos momentos tuvo lugar en la Teletón realizada en el año 2018, cuando recibió una terrible noticia con respecto a la salud de su hijo Máximo: al joven le diagnosticaron un tumor cancerígeno cerebral.

En este contexto, la reconocida comunicadora relató que “estabas (Luis Jara) en la Teletón del 2018, me acababan de dar el diagnóstico lapidario de Máximo dos días antes, y venía esta Teletón que para mí siempre ha sido muy importante, porque mi compromiso con esa obra, al igual que tu compromiso, es desde hace muchos años, desde 30 años, y no podía ausentarme”, explicó.

Tras esto, reveló que “Máximo además me dijo ‘mamá, ¿cómo no vamos a ir?’, y fuimos y yo me acuerdo que estaba con el alma trizada, no sabía si iba a poder hablar, si iba a poder enfrentarme a ese escenario para buscar la ayuda que siempre necesita Teletón, para seguir con su maravillosa obra”.

Bajo este punto, Bolocco desclasificó la contención que que recibió de parte de su invitado en ese complejo momento de su vida: “No me voy a olvidar nunca de tu abrazo Lucho, nunca, porque siempre has sido de una dulzura y de una contención hacia mí tan linda, ¿será porque tenemos la misma edad?, ¿será porque comenzamos nuestra vida pública muy jóvenes? , ¿será porque tú también comprendes lo complejo y difícil que es muchas veces tener una vida en vitrina?, será por tantas cosas, pero siempre he sentido tu cariño“, expresó Cecilia durante su programa.

“Y quiero que también tú sientas y sepas que mi cariño hacia ti es igual o más grande”, declaró finalmente, emocionando en gran medida al cantante.