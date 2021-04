“Carreteaba tres días seguidos”: “Compadre Moncho” revela los excesos que tuvo tras la fama que consiguió

Uno de los grandes personajes de televisión es sin duda el de Adriano Castillo, más conocido como el “Compadre Moncho”, quien se hizo popularmente reconocido en la serie de “Los Venegas”.

En ese sentido, el actor reveló los excesos que tuvo tras el éxito de su personaje, que incluso lo llevó por el camino del descontrol.

“Probé un cuarto de pastilla de LSD, me quedé sentado y no me moví ahí miré todo lo que pasaba. Había gente llorando, otros se ponían en situaciones fetales, otros se escondían, tuvieron reacciones muy distintas”, dijo en el programa De Tú a Tú de Martín Cárcamo.

“Era muy lanzado, carreteaba tres días, de dormir un rato, de tomarse un consomé y recuperarse y vamos de nuevo. Tomé mucha piscola, pero muy poca droga”, agregó.

Respecto a su éxito con las mujeres, el “Compadre Moncho” cerró diciendo que “no sé porque se sentían atraídas, si siempre he sido feo, estoy en ese cajón y me defiendo con mi simpatía y eso”.