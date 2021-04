“He consumido todo tipo de drogas”: La confesión de Felipe Bianchi respecto a su vida personal

Uno de los momentos más relativos del programa De Tú a Tú de Martín Cárcamo, fue la confesión que realizó el periodista deportivo Felipe Bianchi, quien aseguró que ha tenido cercanía con las drogas y que ha probado todo tipo de ellas.

“Todas las he probado menos la heroína, me da susto pincharme, pero he probado hongos, marihuana (que nunca me gustó), cocaína, ácido, de todo”, dijo.

“Entiendo que es súper riesgoso, sobre todo si es que te quedas pegado, pero por suerte o es mi caso. He podido hasta dejar el cigarro sin problemas, pero lo he probado de todo”, agregó.

“Jalé en alguna etapa de mi vida, los ‘pitos’ nunca han sido muy importante porque me hace mal extrañamente, y con el ácido tuve una experiencia un poco rara”, reveló.

Respecto a esa situación, el periodista confesó que “fui a una fiesta y una amiga me puso una estampilla de ácido, estuve como cinco horas sin poder dejar de generar información. Así que nunca más”.

“Gracias a Dios porque no mucha gente puede decirlo: pude usar la droga y que no me usara a mí”, cerró.