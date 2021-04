"Tuvimos algunas diferencias (...) ella quería ir a las marchas": Yuyuniz Navas revela los conflictos que tuvo con su hija y qué hizo al respecto

La candidata a la Convención Constitucional Yuyuniz Navas fue la nueva invitada al programa “Las Indomables”, espacio conducido por las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

Durante el capítulo, la actriz e instructora de yoga abordó diversos temas ligados a la política y a la contingencia, refiriéndose a algunos hechos relevantes ocurridos durante el último período, tales como el estallido social en octubre del 2019.

Sobre este proceso, la intérprete reveló que tuvo algunos problemas con su hija, puesto que ella tenía una mirada diferente que la de su madre y quería asistir a las marchas por el “Apruebo”.

“Ella tiene una posición frente a muchas cosas, y con respecto ahora del feminismo, el tema social, el tema de la violencia, los carabineros, nos vimos como en un momento en la vida donde tuvimos que empezar a hablar de esos temas, que antes lo habíamos hablado, no nos había tocado, tuvimos nuestras diferencias, ella andaba con una cosita del ‘Apruebo’ ponte tú, ella quería ir a las marchas allá a Plaza Italia“, comenzó relatando.

En este sentido, Yuyuniz indicó que “yo en algún minuto también quise ser una Che Guevara o quise ser una revolucionaria, una rebelde por las causas y cambiar el mundo, y la entiendo a ella, la entiendo cómo ella quiere participar en todas estas cosas que están pasando, que me parece muy importante que ella tenga intención de saber, de informarse, de averiguar, de tener una participación cívica y mira yo me tuve que poner drástica, porque uno como mamá, papá (te preguntas) ‘chuta, ¿qué haces en una situación así? lo único que uno ve inmediatamente es que le va a pasar algo a tu niña y no quieres exponerla para nada, así que dije ‘no’, y fue súper así como, ‘¿qué hago?’ y en ese minuto la sabiduría no venía”, comentó la actriz.

La situación llegó tan lejos, que la intérprete confesó que en algún momento le dijo a su hija: “‘Si tú vas (a las marchas) entonces te vas de la casa’, como súper drástico, porque tenía terror como mamá de que ella en su adolescencia partiera en esta inocencia y que se viera expuesta a cualquier cosa terrible”.

Finalmente sostuvo que “gracias a Dios ella me conoce muy bien, me lee, me intuye y sabe los límites, sabe elegir y sabe decidir, así que obviamente no fue a esas, fue a otras marchas más pacíficas y sí se manifestó y todo, pero ella es femenina, ella no es de etiquetas”, afirmó.